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В Томске проверяют информацию о стрельбе охранника по людям в Горсаду

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Полиция выясняет обстоятельства инцидента в Горсаду Томска, в результате которого молодой человек получил травмы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное УМВД.

— В дежурную часть поступило сообщение о том, что на территории Городского сада неизвестный причинил телесные повреждения молодому человеку, — говорится в сообщении.

Полицейские установили всех участников инцидента, назначены экспертизы.

В свою очередь в соцсетях появилась информация, что неизвестный якобы является охранником Горсада, который стрелял из пневматического оружия по группе людей, катавшихся на роликовых коньках. Утверждается, что ранены два человека. При этом запрета на катание в Горсаду нет, в чем пострадавшие убедились заранее.

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