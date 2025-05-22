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На томских рынках проверят весы

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На рынках Томска пройдет профилактическая акция «Покупая, будь уверен!». В её рамках специалисты Томского регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний проверят техническое состояние весов, точность их измерений и наличие отметок об обязательных проверках.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, завтра, 23 мая, акция стартует на Центральном рынке. Фрунзенский и Кулагинский проверят в четверг, 29 мая.

— В торговых сетях и супермаркетах весы поверяют ежегодно, на постоянной основе. Прочие юридические лица и индивидуальные предприниматели в розничной торговле, на рынках и ярмарках выходного дня делают это с гораздо меньшей регулярностью. Между тем, это обязательная процедура, за нарушение которой предусмотрены серьезные штрафы, — рассказала директор ЦСМ Нэлля Мурсалимова.

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