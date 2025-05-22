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Томичам расскажут о славянских оборотнях

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В субботу, 24 мая, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Между зверем и человеком: загадка славянского оборотничества.

Как уточняют организаторы, экскурсоводы Виктория Корепанова и Анастасия Татаринова расскажут гостям, в каких животных, помимо волков, могли оборачиваться люди и нелюди, как объяснялись эти трансформации.

Посетители лекции также узнают о поверьях и обрядах, связанных с превращением и рациональных объяснениях этого феномена.

Организаторы отмечают, что тема будет раскрываться через призму современности и мемы.

Лекция пройдет в субботу, 24 мая, по адресу ул. Загорная, 12. Стоимость билетов 450 рублей.

Начало в 17.00.

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