Томская спортсменка в четвертый раз стала чемпионкой России по панкратиону
21 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: tomsk.gov.ru
Томичка Халида Тимофеева стала лучшей на чемпионате России по спортивной борьбе в дисциплине «панкратион традиционный».
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, турнир проходил в Сочи. Томская спортсменка выступала весовой категории 64 килограмма и досрочно одержала победы над соперницами из Ростовской, Самарской областей и Севастополя.
В финале девушка обошла спортсменку из Москвы, став чемпионкой России в четвертый раз.
Тренер спортсменки — Сергей Кривов.
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