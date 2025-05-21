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Томская спортсменка в четвертый раз стала чемпионкой России по панкратиону

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Томичка Халида Тимофеева стала лучшей на чемпионате России по спортивной борьбе в дисциплине «панкратион традиционный».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, турнир проходил в Сочи. Томская спортсменка выступала весовой категории 64 килограмма и досрочно одержала победы над соперницами из Ростовской, Самарской областей и Севастополя.

В финале девушка обошла спортсменку из Москвы, став чемпионкой России в четвертый раз.

Тренер спортсменки — Сергей Кривов.

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