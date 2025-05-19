18+
18+
РЕКЛАМА

Ночью в Томске загорелся ценный деревянный дом на улице Белая

Город, Деревянная архитектура, Томские новости, томск пожар деревянное здание архитектура белое озеро дома происшествия новости Ночью в Томске загорелся ценный деревянный дом на улице Белая

Сегодня ночью, 19 мая, в Томске произошел пожар на улице Белая, 2. От огня пострадали два жилых деревянных дома и надворные постройки.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 1.50. В результате пожара обгорела и частично обрушилась крыша жилого деревянного дома, обгорели стены и тамбур. Пострадали две бани и частично крыша соседнего дома.

Площадь возгорания составила 285 кв. метров. На месте работали 29 специалистов МЧС России и 9 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Согласно данным городской администрации, здание на пересечение улиц Белая, 2 и Кривая, 25 является историческим ценным градоформирующим объектом в составе предмета охраны исторического поселения. На данный момент оно находится вне компетенции муниципалитета.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Бывший томский вице-губернатор арестован в Екатеринбурге по делу о злоупотреблениях

30 апреля 2025
Томские новости

Томичам представили выставку традиционных костюмов, спасенных женщинами в годы войны

5 мая 2025
Томские новости

На Университетском озере появятся новые плавучие домики для уток

2 мая 2025
Томские новости

Томичам расскажут, как помочь городу стать зеленым

5 мая 2025
Томские новости

Салют в честь юбилейного Дня Победы в Томске прошел впервые с 2022 года

10 мая 2025
Рассказано

Как показывать Томск гостям и сохранять интерес к профессии. Дарья Павлова, гид по городу

8 мая 2025
Томские новости

В День Победы томичи увидят праздничный салют

21 апреля 2025
Томские новости

Томский комплекс по переработке отходов «Сибирь» прошел проверку Стройнадзора

28 апреля 2025
Томские новости

В Томске откроется выставка традиционных костюмов, спасенных женщинами в годы войны

22 апреля 2025