Ночью в Томске загорелся ценный деревянный дом на улице Белая

19 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня ночью, 19 мая, в Томске произошел пожар на улице Белая, 2. От огня пострадали два жилых деревянных дома и надворные постройки.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 1.50. В результате пожара обгорела и частично обрушилась крыша жилого деревянного дома, обгорели стены и тамбур. Пострадали две бани и частично крыша соседнего дома.

Площадь возгорания составила 285 кв. метров. На месте работали 29 специалистов МЧС России и 9 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Согласно данным городской администрации, здание на пересечение улиц Белая, 2 и Кривая, 25 является историческим ценным градоформирующим объектом в составе предмета охраны исторического поселения. На данный момент оно находится вне компетенции муниципалитета.

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