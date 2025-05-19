В Научке ТГУ пройдет «Библионочь» о феномене памяти

19 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Научная библиотека ТГУ

В пятницу, 23 мая, в Научной библиотеке ТГУ пройдет акция «Библионочь». Томичей ждут лекции о памяти и истории, мастер-классы, концерты от классики до фолк-фьюжн, экскурсии и квесты по Музею книги.

Как сообщают организаторы, в этом году мероприятия приурочено ко Дню рождения Императорского Томского и Общероссийскому дню библиотек. Его главной темой станет феномен памяти через призму книг, фотографий, науки и искусства.

Из необычных локаций этого года, которые организаторы используют впервые — лестница в старом здании. Там состоится моночитакль «Памятка для желающих жениться», состоящий из коротких рассказов Антона Чехова. Прочитает их председатель программного комитета «Библионочи», заведующий сектором читальных залов Научной библиотеки ТГУ Андрей Кузьмин. Он рассказал о том, что еще ждет посетителей в этом году:

— У гостей будет возможность не только увидеть много красоты и услышать много интересного, но и проявить себя: прочитать любимые строки на поэтической табуретке, потренироваться в скороговоркинге, исследовать свой читательский опыт, создать открытку и даже найти клад. Ведущими большинства площадок будут сотрудники библиотеки и университета. Вместе со студентами-филологами насладимся красотой слова, а студенты кафедры социальных коммуникаций психологического факультета подготовили настоящий сюрприз — иммерсивную лабораторию «Читающий лес», — отметил Андрей Кузьмин.

Мероприятия пройдут с 18.00 до 23.00 в обоих корпусах НБ ТГУ по адресу: пр. Ленина, 34а. С полной программой «Библионочи» можно ознакомится по ссылке. Вход свободный, но на некоторые площадки требуется предварительная регистрация.

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