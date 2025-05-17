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Сегодня в Томске стартует возрожденная «Теория звука»

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Сегодня, 17 мая, в Томске вновь пройдет фестиваль живой и электронной музыки «Теория звука». Его гостей ждет расширенная программа с выступлением артистов, мастер-классами, фудкортом и маркетом.

Фестиваль состоит из дневной и ночной частей. Первая включает секцию, где битмейкеры и диск-жокеи с виниловыми проигрывателям будут радовать зрителей подготовленными сетами и импровизациями. Специальным гостем выступит энтузиаст и криэйтор из Новосибирска Женя PNV. В формате воркшопа посетители мероприятия узнают, как работают сэмплеры и драм-машины, что такое скретч и как создается музыка на «железе». А еще все желающие смогут попробовать себя в роли битмейкера и диджея.

В рамках дневной программы также пройдет выступление различных музыкальных коллективов от пост-джаза до колдвейва, от инди-рока до нойз-рэпа, из Томска, Новосибирска и Омска. От юных дарований (Yulochka) до героев столичных инди-фестов (Позоры).

В рамках ночной программы студия MaxShowDesign обеспечит площадку качественным звуком и световыми решениями, а Настя tortique из новосибирской промо-группы ESC порадует мощным электронным лайнапом. Кроме музыкальной программы гостей будет ждать «Маркет года» — маркетплейс с пятьюдесятью мастерами и продавцами, а также фудкорт и бренд-зоны.

— Мы ждем, что фестиваль посетят около трех тысяч человек. По реакции сообщества мы видим, что томичи соскучились по большим движухам. Надеюсь, люди придут и получат удовольствие от фестиваля, а сама «Теория звука» станет регулярной, — рассказал «Томскому Обзору» коммерческий директор фестиваля, основатель Street Vision Аgency Иван Ларионов.

Он также подчеркнул, что ввиду ряда объективных причин в программе произошли изменения. Вместо запланированного аудиовизуального перформанса пройдет живое выступление артиста Dyad.

Фестиваль стартует сегодня в 12.00 на ул. Вершинина, 46/2 и продлится до 04.00.

Напомним, «Теория звука» — музыкальный фестиваль, регулярно проходивший в Томске с 2015 до 2020 года. В 2025 году его решили возродить агентство Street Vision и студия MaxShowDesign.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь, а об истории места, где оно пройдет, мы писали тут.

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