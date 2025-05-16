Томичи могут принять участие в фестивале документального кино SiberiaDOC

16 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томские кинодокументалисты приглашаются к участию в III Международном кинофестивале SiberiaDOC, который пройдет в конце года в Красноярске. Цель — познакомить жителей Сибири с актуальными документальными фильмами, которые открывают новые перспективы и рассказывают истории людей, живущих вдали от крупных городов.

Как сообщают организаторы, прием заявок осуществляется с 1 мая до 20 августа 2025 года включительно. По их словам, за первые 12 дней open call свои фильмы прислали участники из 17 стран, в том числе из Италии, Мексики, Индии, Польши и России.

Помимо конкурсной программы, в рамках фестиваля состоятся встречи с режиссерами, мастер-классы, дискуссии и лекции о современном документальном кино. Особенностью этого года станет то, что после завершения основного фестиваля фильмы российской программы покажут в Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областях.

Подать свою работу в этом году можно по трем основным конкурсным направлениям:

1. Международная программа полнометражных фильмов (60-180 минут)

2. Международная программа короткого и среднего метра (10-60 минут)

3. Российская программа (10-180 минут)

На конкурсной основе будут приниматься фильмы, созданные не ранее 1 января 2024 года. В приоритете — премьерные показы в России и Сибирском федеральном округе.

Заявки для участия в фестивале могут подать режиссеры и правообладатели из любой страны на официальном сайте фестиваля или через платформу Filmfreeway. Для российских фильмов подача заявок бесплатна.

Результаты отбора будут опубликованы на сайте фестиваля не позднее 10 ноября 2025 года.

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