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В Томске на один день приостановится движение трамваев №3 и 4

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В воскресенье, 18 мая, в Томске приостановят движение трамваев №3 и 4. Это связано с ремонтными работами трамвайных путей в пер. Фруктовом, сообщает мэрия.

Изменения коснутся и трамвая №1. На период работ он будет ходить по новой схеме: Черемошники — ул. Большая Подгорная — ул. Розы Люксембург — пер. Пионерский — пл. Батенькова — пер. Плеханова — ул. Лебедева — пр. Комсомольский — пл. Кирова — пр. Кирова — ул. Советская — пл. Батенькова — пер. Пионерский — ул. Розы Люксембург — ул. Большая Подгорная — Черемошники.

«Выбрали для ремонта выходной день, когда пассажиропоток на маршрутах минимальный, чтобы не создавать больших неудобств томичам. Завершим все работы в воскресенье, чтобы в понедельник горожане привычным маршрутом могли добраться на работу и учебу», — сказал генеральный директор ТТУ Евгений Черепанов.

Добавляется, что ремонт трамвайных путей будет проводиться с 6.00 до 17.00. Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута по городу.

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