«Ростелеком» наградил победителей конкурса «Голоса Победы»

16 мая 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» и радио «Jazz в Томске 99,6 fm» подвели итоги конкурса чтецов «Голоса Победы», который проходил онлайн в преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Дети и подростки записывали видео с чтением стихов известных поэтов о героизме солдат, чести и мужестве советского народа. Самых талантливых ребят организаторы наградили фирменными призами.

Участники подали на конкурс 31 работу. Видеоролики были опубликованы в специальном альбоме группы «Jazz в Томске 99,6 fm», а аудиозаписи прозвучали в эфире радиостанции.

По итогам голосования жюри первое место занял Тимур Багиров (12 лет) со стихотворением Елены Амосовой «Стела. Ода огню». Второе место — у Ники Шестаковой (8 лет) с произведением Лоры Тасси «Дети войны», третье — у Григория Пузакова (10 лет) за прочтение «Солдат бессмертья» Нины Цуриковой. В специальной номинации «Маленький литератор» победила четырехлетняя Виктория Бузмакова с отрывком из стихотворения «После победы» Сергея Михалкова.

Ребята получили мерч от «Ростелекома» и бесплатную подписку на «Лицей» — на этой образовательной онлайн-платформе юные таланты смогут расширить свои знания.

«Конкурс “Голоса Победы” стал трогательной частью празднования в Томске 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подобные мероприятия не только способствуют культурному обогащению, но и укрепляют связь поколений, хранят память об истории нашей страны. Мы с радостью поддерживаем юные таланты и предоставляем им возможность развиваться с помощью нашей образовательной платформы», -- отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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