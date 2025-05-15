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В апреле в Томской области выдали больше всего IT-ипотек

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Томская область в апреле стала лидером страны по доле выдачи IT-ипотеки. Такие данные приводит телеграм-канал регионального Союза строителей со ссылкой на исследование «Домклик».

Всего в России доля данного направления в общем объеме ипотечного кредитования составила 1,1% (-0,3 п.п к уровню марта). Наиболее активно IT-ипотеку выдавали в Томской (4,7%), Ярославской (4,6%) и Новосибирской (4,5%) областях.

«Аналитики предполагают, что уже начиная с мая ее объемы и доля могут вырасти, так как 28 апреля Правительство РФ отменило лимиты, установленные для банков по объему льготных IT-ипотек», — подчеркнули в сервисе.

Объемы выдач по Дальневосточной и Арктической ипотеке выросли к уровню марта на 21%, при этом доля программы в общем объеме выдач выросла до 7,3%. Доля семейной ипотеки в масштабах страны составила 72,4%, объем кредитования в рамках этого направления увеличился на 4%.

В итоге на льготные программы пришлось 84,5% от всех выдач, в абсолютном выражении речь шла о 158,5 млрд рублей.

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