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На книжном Макушин Talks расскажут о «предметной» истории Томска

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В субботу, 17 мая, на фестивале искусства и чтения «ТОМ III» пройдет Макушин Talks — серия живых и увлекательных рассказов в духе TED о том, как показать историю города через мир обычных вещей.

На встрече, организованной издательством «Макушин Медиа», слушатели с помощью экспертов — археологов, экскурсоводов и музейных специалистов отправятся в увлекательное путешествие по материальному миру города. Слушатели узнают, что использовали горожане разных лет в быту, какие вещи производились в городе, какие предметы искусства и книги были в ходу, что привозили сюда издалека и без чего никак нельзя было обойтись.

Перед слушателями встречи выступят:

Илья Коробейников — археолог, историк, заведующий музеем истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского ТГУ.

Алена Шафер — экспозиционер, режиссер, исследовательница Томска, экскурсовод.

Юрий Степанов — экскурсовод, исследователь Томска.

Модератор — продюсер проектов издательства «Макушин Медиа» и интернет-журнала «Томский Обзор» Егор Хворенков.

Все истории Макушин Talks в этом году — часть книжного проекта «История Томска в 100 предметах». Это иллюстрированное издание готовится к выходу в 2025-м и посвящено 20-летию городского издания «Томский Обзор». Проект расскажет о прошлом и настоящем города через призму повседневных предметов.

«Макушин Talks» пройдет в субботу, 17 мая, в 18.00 в павильоне во дворике Научной библиотеки Томского госуниверситета по адресу: пр. Ленина, 34а (за старым зданием Научной библиотеки). Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

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