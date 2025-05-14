В выходные в Томске перекроют участок пр. Ленина

14 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

С пятницы по воскресенье в Томске ограничат движение по пр. Ленина на участке от ул. Усова до пр. Кирова, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Перекрытие связано с ремонтом участка тепломагистрали под проезжей частью главного городского проспекта. Работы будут вестись в районе дома по адресу пр. Ленина, 43а.

На время их проведения, с 21.00 пятницы, 16 мая, до 18.00 воскресенья, 18 мая, будет перекрыто движение автотранспорта по пр. Ленина в направлении пр. Кирова. Ограничение затронет участок от ул. Усова до пр. Кирова.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по города и заблаговременно выбирать объездные пути.

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