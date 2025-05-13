Опубликован график летнего отключения горячей воды в Томске

13 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Стал известен график отключения горячей воды в домах Томске. Томичи могут ознакомиться с ним на сайте «Активный житель».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с сегодняшнего дня ресурсоснабжающая организация приступает к масштабным работам по ремонту и реконструкции объектов теплосетевого комплекса. Графики планового отключения в конкретных домах формирует «Томск РТС», затем они публикуются на сайте.

Для выяснения актуальной информации жильцы домов также могут обратиться к своей управляющей компании или товариществу собственников жилья. В случае возникновения внештатных ситуаций томичи могут обратиться в оперативно-дежурную службу по номеру 005.

В сообщении уточняется, что с помощью сервиса «Активный житель» томичи могут не только узнать графики отключения ресурсов, но и предложить свои идеи по благоустройству и проголосовать за лучшие проекты изменения города и области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».