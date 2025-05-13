Откровенный самиздат Марины Сенинг о взрослении миллениалов покажут на фестивале «ТОМ»

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2025 // Фото: storysening.ru

Цифровой проект о взрослении миллениалов «Родовая боль» будет презентован на фестивале искусства и чтения «ТОМ III». Это очень личная история журналиста, редактора, преподавателя Высшей школы журналистики ТГУ Марины Сенинг о поиске идентичности, семье, сепарации и прощании с детством.

В рамках проекта автор описывает год жизни, во время которого в её семье происходят большие перемены, связанные с болезнью и смертью близкого родственника. Марина осмысливает, как влияют на нее происходящие события и обращается к тому, что случилось еще до её рождения. Автор проекта отмечает, что эти чувства знакомы многим 30–40-летним — поколению миллениалов, выросшему на стыке тысячелетий и как будто застрявшему в детстве.

Презентация «Родовой боли» состоится на фестивале «ТОМ» 17 мая. На встрече, которая пройдет с 19.00 до 20.00, Марина Сенинг расскажет о создании текста, а дизайнер Василий Вершинин — об особенностях проектирования цифрового самиздата.

«С советского времени слово „самиздат“ ассоциируется с чем-то запрещённым. В эпоху цифровых медиа самиздат приобретает как будто другое значение — это не то, что запрещено, но то, что „не по формату“ для СМИ и литературных изданий. И это даёт возможность создавать новые формы, экспериментируя с оформлением и подходом к теме», — отмечают организаторы.

Посмотреть и почитать «Родовую боль» онлайн можно прямо сейчас.

Фестиваль искусства и чтения «ТОМ III» в Томске пройдет с 15 по 18 мая. В рамках его программы состоятся презентации книг, встречи с писателями, открытые дискуссии о чтении и искусстве, о роли книг в жизни некнижных людей, об истории книжного переплета и др. На книжной ярмарке «ТОМа» будут представлены порядка 30 российских издательств.

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