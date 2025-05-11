В Томске прошло препати фестиваля «Теория Звука»

11 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Вчера, 10 мая, в подвале томского кафе Make Love Pizza прошло препати фестиваля новой музыки «Теория Звука». Хедлайнером вечера выступил музыкант и аудиовизуальный художник из Новосибирска Евгений Гаврилов (Dyad).

Свои также сеты представили ID, IKIGUYS, Budnikov, Romanova, b2b, Soproma и Kesa.

Напомним, «Теория звука» — музыкальный фестиваль, регулярно проходивший в Томске с 2015 до 2020 года. В 2025 году его решили возродить агентство Street Vision и студия MaxShowDesign. Масштабное музыкальное мероприятие пройдет 17 мая на крытой парковке ТЦ СМАЙЛ city (ул. Вершинина, 46/2) с 12.00 до 04.00.

Фото: Савелий Петрушев

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