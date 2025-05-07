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В связи с празднованием Дня Победы в центре Томска ограничат движение

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В Томске в связи с проведением Парада Победы будет действовать ряд ограничений движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, сегодня, 7 мая, на время генеральной репетиции торжественных мероприятий с 19.00 до 23.30 будет ограничено движение транспорта на участке пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова, по пер. Спортивному от ул. Советская до пр. Ленина, по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивный, по ул. Московский тракт от пр. Ленина до пер. Типографский.

В пятницу, 9 мая, будет временно прекращено движение транспортных средств с 00.00 до 16.00 по пр. Ленина от ул. Алексея Беленца (без прекращения движения по ул. Алексея Беленца) до ул. Нахимова (без прекращения движения по ул. Нахимова с 00.00 минут 6.00).

Также с 00.00 до 16.00 планируется ограничить движение транспорта на прилегающих к главному проспекту участках улиц:

С 6.00 до 16.00 будут закрыты:

С 6.00 до 24.00 будет закрыто движение транспорта:

С 00.00 до 21.00 ограничение движения будет действовать на участках:

Томичам рекомендуют заранее планировать маршруты и не парковать машины в зоне перекрытия, а также по возможности пользоваться общественным транспортом.

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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