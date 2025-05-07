В связи с празднованием Дня Победы в центре Томска ограничат движение

7 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске в связи с проведением Парада Победы будет действовать ряд ограничений движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, сегодня, 7 мая, на время генеральной репетиции торжественных мероприятий с 19.00 до 23.30 будет ограничено движение транспорта на участке пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова, по пер. Спортивному от ул. Советская до пр. Ленина, по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивный, по ул. Московский тракт от пр. Ленина до пер. Типографский.

В пятницу, 9 мая, будет временно прекращено движение транспортных средств с 00.00 до 16.00 по пр. Ленина от ул. Алексея Беленца (без прекращения движения по ул. Алексея Беленца) до ул. Нахимова (без прекращения движения по ул. Нахимова с 00.00 минут 6.00).

Также с 00.00 до 16.00 планируется ограничить движение транспорта на прилегающих к главному проспекту участках улиц:

по ул. Трифонова от пр. Ленина до ул. Источная;

по пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Гагарина;

по Московскому тракту от пр. Ленина до пер. Базарный;

по ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Кузнецова (четная сторона);

по ул. Карташова от пр. Ленина до ул. Советская;

по пр. Кирова от пр. Ленина до ул. Советская;

по ул. Усова от пр. Ленина до ул. Советская;

по ул. Аркадия Иванова от пр. Ленина до Московского тракта;

по ул. Тимакова от пр. Ленина до ул. Карпова;

по ул. Учебная от ул. Советская до Московского тракта;

по ул. Савиных от ул. Советская до ул. Карпова;

по ул. Советская от ул. Савиных до ул. Нахимова.

С 6.00 до 16.00 будут закрыты:

участок по ул. Нахимова от Московского тракта до ул. Вершинина;

въезд с Московского тракта на пер. Крутой;

выезд со спортивного комплекса «Победа» (ул. Нахимова, 1)

на ул. Нахимова;

выезды с ТРЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13) на ул. Нахимова;

выезды с ТЦ «Оранжевое небо» (г. Томск, ул. Нахимова, 8, стр. 2)

на ул. Нахимова.

С 6.00 до 24.00 будет закрыто движение транспорта:

по ул. Набережная реки Томи от пр. Ленина до ул. Карла Маркса;

по ул. Карла Маркса от пер. Кооперативный до дома по пл. Ленина, 2;

участку дороги от ул. Карла Маркса до пл. Ленина.

С 00.00 до 21.00 ограничение движения будет действовать на участках:

по пер. Спортивный от пр. Ленина до ул. Советская;

по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивный;

по пер. Спортивному от ул. Советская до пр. Фрунзе;

по ул. Советская на участке от пр. Фрунзе до ул. Герцена (с возможностью движения электротранспорта с 18.00).

Томичам рекомендуют заранее планировать маршруты и не парковать машины в зоне перекрытия, а также по возможности пользоваться общественным транспортом.

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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