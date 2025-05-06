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Мэр Томска предложил пересмотреть условия программы «Дом за рубль»

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Сегодня, 6 мая, мэр Томска Дмитрий Махиня, выступая с ежегодным отчетом на торжественном заседании гордумы, предложил пересмотреть условия выдачи льгот инвесторам, восстанавливающим городские объекты деревянного зодчества в рамках программы «Дом за рубль».

— На сегодняшний день программа работает следующим образом: полную арендную плату арендодатель платит до момента восстановления объекта. Это история дорогая, объем средств в него необходимо вкладывать большой, кредитные ставки достаточно высокие. Мне кажется, было бы целесообразным устанавливать ставку рубль в начале, чтобы инвестор мог направлять денежные средства на ремонт, а если он в установленный договором срок не восстановил объект, вот тогда уже в виде санкций доначислять арендную плату на весь этот период. На мой взгляд, это бы стимулировало заинтересованных инвесторов, поскольку на начальном этапе снижало бы нагрузку, — сообщил градоначальник.

Дмитрий Махиня подчеркнул, что в 2024 году в Томске удалось существенно продвинуться в реализации проекта «Дом за рубль».

— Восстановлены сразу семь объектов — столько же, сколько за все предыдущие годы. Теперь в нашем городе в отношении 14 домов введена арендная плата размером один рубль. Всего на сегодняшний день в программе участвуют 64 объекта, из которых 12 были включены в прошлом году. На позитивной динамике реализации данной программы сказались разработанные администрацией и депутатами дополнительные меры поддержки инвесторов, — отметил мэр.

Он также подчеркнул, что администрация проанализировала деревянный фонд города. Согласно исследованию, в Томске 1 554 дома, включенные в реестр исторического поселения. Из них около 150 полностью расселены и нуждаются в реконструкции. В администрации намерены продолжать работу по привлечению инвесторов и их поддержке.

— Этим проектом мы можем по праву гордиться. Заверяю, мы будем делать все возможное для его развития, — отметил Дмитрий Махиня. — Программа «Дом за рубль» — одна из наших визитных карточек. Она по-прежнему является одним из самых эффективных инструментов восстановления объектов деревянного зодчества, хотя по объемам недостаточна. Совместно с депутатами думы в прошлом году мы приняли ряд мер, направленных на снижение нагрузки на инвесторов — это и продление срока ремонта, льготные ставки арендной платы, продление срока аренды земли. Но я считаю, что этих мер все равно недостаточно. Нагрузку на инвесторов, желающих работать в этом направлении, надо снижать. Ведь по сути, это не стройка, это работа реконструкторов, очень точечная, очень сложная, все меньше остается людей, умеющих работать с деревянным зодчеством.

Также глава города отметил, что в следующем году, к десятилетию программы, администрация намерена выпустить фотоальбом, где будут представлены рассказы и фотографии восстановленных домов, участвующих в проекте.

Узнать о программе «Дом за рубль» можно в нашем выпуске «Анатомии Томска».

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