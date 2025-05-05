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Томский «Микран» ликвидировал итальянскую «дочку»

Бизнес, Город, Предприятия Томска и области, Томские новости, интересные новости Томска Микран компании бизнес Томский «Микран» ликвидировал итальянскую «дочку»

АО «НПФ «Микран» (Томск) ликвидировало дочернее R&D подразделение в Италии — Youncta S.r.l., которое входило в структуру группы с 2014 года.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на отчет предприятия за прошлый год, Youncta S.r.l, осуществлявшее «технико-внедренческую деятельность в области высоких технологий», было ликвидировано в ноябре 2024 года.

Через итальянскую «дочку» «Микран» поставлял продукцию на европейские рынки.

В настоящее время, согласно материалам, главным фокусом компании является развитие на российском рынке, а также продвижение продукции в странах Ближнего Востока и СНГ.

Между тем, в годовом отчете «Микрана» за 2022 год сообщалось, что операционная деятельность итальянской «дочки» была приостановлена в 2022 году в связи с «СВО и наложенными санкциями».

«Интерфакс» направил запрос в «Микран» относительно возможных планов компании на возврат на европейские рынки.

Научно-производственная фирма «Микран» была создана в 1991 году. Ее основными направлениями деятельности являются производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации. Весной этого года «Микран» вошел в «Икс Холдинг».

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