На следующей неделе в Томске планируется завершение отопительного сезона

5 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

В понедельник, 12 мая, в Томске планируют завершить отопительный сезон и начать переводить оборудование на летний режим. Соответствующее решение принял мэр города Дмитрий Махиня, передает пресс-служба горадминистрации.

— Отопительный сезон в Томске решили завершить 12 мая. Это оптимальная дата, чтобы планомерно и без аварийных ситуаций вывести из работы все системы. Отключать тепло в праздники рискованно. Если ресурсники будут на посту все выходные, то гарантировать полноценную работу специалистов управляющих организаций нельзя. А без совместной слаженной работы отключать отопление может быть опасно, — сказал мэр Томска.

По завершению отопительного сезона отключение отопления в домах будет производиться поэтапно — сначала управляющие организации перекроют подачу тепла в обслуживаемые ими дома, затем по мере снижения нагрузки оборудование теплосетей будет выводиться из работы. Это позволит сохранить нормативный гидравлический режим и продолжить поставку горячей воды в дома томичей.

Вместе с тем, у УК и ТСЖ есть возможность досрочного отключения отопления. Для этого жильцы дома должны принять соответствующее решение и оставить заявку в «Томск РТС».

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