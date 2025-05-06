Томичам расскажут о сохранении и популяризации русского традиционного костюма

6 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Первый музей славянской мифологии

В четверг, 15 мая, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Сохранение и популяризация русского традиционного костюма как одна из форм его развития в современной культуре». Её прочтет этнограф, собиратель и исследователь, доцент Московского государственного института культуры Сергей Глебушкин.

Как уточняют организаторы, участникам встречи объяснят, почему народный костюм — живой источник идей для дизайнеров и художников. Лектор поделится примерами из своей практики и расскажет о разных форматах популяризации костюма: выставках, медиа, коллаборациях и онлайн-коллекциях.

На встречу приглашают дизайнеров одежды и аксессуаров, сотрудников музеев и ремесленников, преподавателей и студентов творческих вузов, а также всех, кто ценит культурное наследие и ищет вдохновение в русской традиции. Они смогут задать лектору вопросы, а также познакомиться с уникальными экспонатами из его личной коллекции, которая собиралась 30 лет и насчитывает более 2 тыс. предметов.

Встреча пройдет 15 мая в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорная, 12. Начало в 18.00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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