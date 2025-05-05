Томичам расскажут о хранительском подвиге Пушкинского музея в годы Великой Отечественной войны

5 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал Пушкинского

В четверг, 8 мая, в Томске пройдет презентация проекта «Светопись памяти. ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1944–1945 годах. Фотограф Николай Иванович Свищов-Паола». Он посвящен памяти хранительского подвига музея в годы Великой Отечественной войны и приурочен к 80-летию Победы.

Как уточняют организаторы, название проекта отсылает к термину «светопись», предложенному одним из первых российских фотографов Сергеем Левицким (1819–1898). Это буквальный перевод греческого слова «фотография» (от греч. phos, photos — свет и grapho — пишу). По мнению кураторов, термин, появившийся на заре фотографии в России, передает глубокий смысл мемориального проекта.

В экспозицию, которая откроется в «Кабинете Пушкинского» в Научной библиотеке ТГУ, вошли 60 отпечатков фотографий, повествующих о разрушениях и восстановлении музея, авторства художника-пикториалиста Николая Свищова-Паолы (1874–1964), копии исторических документов, четыре видеоинсталляции современного калининградского художника Артёма Терентьева и фильм, созданный специально для проекта.

В рамках мероприятия запланировано проведение серии лекций. Заведующая отделом рукописей ГМИИ Наталья Александрова расскажет о Пушкинском музее в годы Великой Отечественной войны и Николае Свищове-Паоле. Заведующая Музеем деревянного зодчества Людмила Исаева проведет лекцию об истории эвакуации художественных коллекций в военные годы в музеи Сибири и военном фотокорреспонденте Викторе Кондратьеве.

Открытие состоится 8 мая в 18.30 на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ на пр. Ленина, 34а. Вход свободный по предварительной регистрации.

С подробной программой проекта, дополнительными материалами и графиком работы «Кабинета Пушкинского» можно ознакомиться на официальном сайте проекта, а также в социальных сетях Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

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