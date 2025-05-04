Томский ФК «КДВ» провел первый домашний матч

4 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ФК «КДВ»

В воскресенье, 4 мая, на стадионе «Темп» состоялся первый матч нового томского футбольного клуба «КДВ». Встреча прошла в рамках LEON-Второй Лиги Б с лидером турнирной таблицы пермским «Амкаром». Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Сегодняшний матч стал не просто игрой, а возращением большого футбола в Томск. Последнюю игру ФК «Томь» провел 21 мая 2022, и на этом, как оказалось, его история завершилась. После матчей профессиональных клубов в городе не было. На первую игру ФК «КДВ» все билеты раскупили за час с небольшим. Сейчас вместимость стадиона «Темп» — 2000 человек. В будущем заработает ещё и северная трибуна, но пока её использовать нельзя.

Во время матча ощущалась легендарная томская футбольная теплая атмосфера. Было шумно и доброжелательно. Кто-то пришёл в зелёных шарфиках «Томи». Кто-то скандировал кричалки уже про новую команду. Также на стадионе было несколько десятков пермских болельщиков.

Все очень ждали победы и забитых мячей, но, к сожалению, в этот день их не случилось. Игра была нескучная, насыщенная единоборствами, с острыми моментами у ворот обоих клубов. Во втором тайме «КДВ» даже забил, но перед этим арбитр зафиксировал офсайд, так что мяч засчитан не был.

На последних минутах хозяева заработали несколько стандартов, до последнего стремились вырвать победу у одного из главных соперников за лидерство в турнире, но открыть счёт не удалось.

Фото: пресс-служба ФК «КВД»

0:0 с «Амкаром» — это первая ничья томского клуба в нынешнем сезоне. На старте команда уступила «Рубину-2» в Казани, затем не смогла сыграть из-за снегопада с командой «Уралец ТС» (матч перенесён на лето) и разгромно победила «Урал-2» 6:0 в Екатеринбурге.

Тренер гостей Андрей Блажко признался, что ничьей не доволен. И порадовался возвращению Томска на футбольную карту страны:

— Рады, что в Томске появилась команда, чем больше команд, тем лучше. Информации о ФК «КДВ» у нас было достаточно, знаем многих ребят, кто сейчас выступает за Томск. Команда играет на своих сильных качествах, через длину, поскольку у нее высокие нападающие. Мне рассказывали, что исторически болельщики «Амкара» и «Томи» дружили. У вас действительно хорошая атмосфера на стадионе, не чувствовалось негатива.

Наставник ФК «КДВ» Константин Емельянов высказал мнение, что его команда была ближе к победе и поблагодарил болельщиков за поддержку:

— Такой боевой получился матч, людям понравился. Считаю, мы ближе были к победе. Очень хотели выиграть, поскольку это первый матч на родном стадионе, были полные трибуны. Думаю, хотя победы и не случилось, мы все равно игрой томичей не разочаровали. Спасибо болельщикам, великолепная была атмосфера и настоящая поддержка, ребята это чувствовали. Результат нас, конечно, не устраивает. Мы хотим в каждой игре добиваться победы. С «Амкаром» этого не удалось сделать, но будем искать дальше, в следующих матчах. Мы играли с лидером чемпионата, где футболисты уже давно работают вместе. Они ставят задачу выхода в Первую лигу. Но мы, считаю, сегодня были лучше.

Следующий матч КДВ проведёт в Барнауле, сыграет с местным «Динамо». Там клубу впервые в сезоне предстоит сыграть на естественном, а не искусственного газоне. По словам тренера, возможно, готовиться к игре команда будет на стадионе «Труд», если его поле сумеют привести в порядок.

Фото: Мария Симонова

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