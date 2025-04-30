Суд обязал «Рускитинвест» вернуть землю, выданную под строительство ЛПК в Томской области

30 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск прокуратуры региона к АО «Рускитинвест» (управляющая компания российско-китайского «Асиновского лесопромышленного парка» в Томской области), обязав компанию вернуть Асиновскому району земельный участок, где вместо строительства ЛПК складировались древесные отходы.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную прокуратуру, речь идет об участке общей площадью 140 га. Ведомство провело проверку исполнения земельного законодательства и выяснило, что предоставленный в аренду участок для строительства ЛПК используется не по назначению.

Участок располагается возле основных площадей действующего комплекса.

«В нарушение условий договора предприятие лесоперерабатывающего комплекса не начало строительные работы и использовало участок не по целевому назначению, складируя на нем древесные отходы, чем причинило вред почвам», — говорится в сообщении.

В марте сообщалось, что власти региона раскритиковали презентованную китайскими представителями «Асиновского лесопромышленного парка» программу, отметив, что она не отражает развития направления. Следующий раунд переговоров запланирован с китайскими собственниками. Предполагается, что он состоится летом. Заводы лесопромышленного парка работают нестабильно, часть штата уволилась.

АО «Рускитинвест», зарегистрированное в 2008 году для управления проектом ЛПК, принадлежит китайскому госучреждению «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ» (53%) и российской «дочке» китайской Avic Forestry Co. Ltd. — ООО «Хенда-Сибирь» (47%).

Инвесторы Асиновского ЛПК изначально планировали построить на территории Томской области 10 объектов в Верхнекетском, Тегульдетском и Асиновском районах. Среди них — производства по выпуску фанеры, древесностружечных плит, ламината и мебели, а также ТЭЦ мощностью 48 МВт. Однако к настоящему времени введено только три завода: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит. И инвесторы, и менеджмент проекта неоднократно сменялись. На старте проекта ожидалось, что вложения в ЛПК составят до 18 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

Все компании, входящие в лесопромышленный парк, по итогам последних лет показывают чистый убыток при сохраняющемся или падающем уровне выручки. Кроме того, в 2023–2025 годах часть структур была ликвидирована — добровольно или вследствие банкротства.

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