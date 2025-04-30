Томичей приглашают на бесплатные экскурсии в «Совершенно безопасное место»

В майские праздники в Научной библиотеке Томского государственного университета пройдут экскурсии по выставке «„Совершенно безопасное место“. Москва — Ясная Поляна — Томск», являющейся частью проекта, посвященного спасению наследия Льва Толстого в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Владимир Костенков, пресс-служба ТГУ

Как уточняют организаторы, экспозиция является частью масштабного проекта, посвященного спасению наследия Льва Толстого в годы Великой Отечественный войны, который запустили Государственный музей Л.Н. Толстого, Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и Томский государственный университет. Она открылась 24 апреля одновременно в Москве, Ясной Поляне и Томске. Именно в Научную библиотеку Томского университета как в «совершенно безопасное место» в 1941 году отправили рукописи писателя, его личные вещи. Эвакуацией руководила Софья Андреевна Толстая-Есенина, внучка Льва Толстого, жена Сергея Есенина. Она возглавила толстовские музеи в самое тяжелое военное время и вместе с сотрудниками в Москве и в Ясной Поляне спасала реликвии.

Фото: Владимир Костенков, пресс-служба ТГУ

В экспозиции, рассказывающей о подвиге музейщиков, которые сумели сохранить толстовские реликвии, представлены материалы и предметы из собраний московского и яснополянского музеев Льва Толстого: книги из личной библиотеки писателя, его любимые шахматы, а также принадлежавшие Льву Николаевичу карманные часы, карандаш в футляре и печатку с гербом Толстых — эти вещи были в числе эвакуированных экспонатов и сейчас приехали в Томск снова.

Другой сюжет экспозиции связан с заведующим рукописным отделом Государственного музея Толстого Владимиром Ждановым, который сопровождал рукописи во время эвакуации из Москвы, был одним из хранителей толстовского наследия в Томске. Документы, письма, фотографии, книги передают события и атмосферу этих четырех лет.

Фото: Владимир Костенков, пресс-служба ТГУ

Выставку дополняют два артефакта из Научной библиотеки Томского университета. Первый — машинописная рукопись диссертации «Творческая история «Анны Карениной», защищенной Ждановым в Томском университете. Второй — сборник «Ясная Поляна: статьи, документы» с дарственной надписью Софьи Андреевны Толстой-Есениной директору Научной библиотеки Вере Николаевне Наумовой-Широких.

Экскурсии пройдут 2 и 3, 8 и 10 мая. Их проведет заведующий отделом рукописей и книжных памятников НБ ТГУ, кандидат исторических наук Кирилл Конев. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Уточняется, что выставка продолжит свою работу до 20 июня. Экскурсии по ней также будут организованы для гостей Фестиваля искусства и чтения ТОМ III 16, 17 и 18 мая. Об экскурсиях в другие дни будет сообщено дополнительно.

Фото: Владимир Костенков, пресс-служба ТГУ

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