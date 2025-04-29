Три жилых дома загорелись под Томском, пострадала пожилая женщина

29 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром в селе Зоркальцево Томского района загорелись три жилых дома с надворными постройками, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 5.15. Из горящих домов самостоятельно эвакуировались восемь человек, в том числе и трое детей. 60-летняя женщина получила травмы и была доставлена в областную клиническую больницу.



Пожар действовал на площади 534 кв. метра. Его ликвидировали 44 человека и 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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