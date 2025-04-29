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С четверга пригородные поезда в Томской области переходят на летнее расписание

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С четверга, 1 мая, пригородные поезда в Томской области традиционно перейдут на летний график движения в связи с ростом спроса на поездки в это время, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В новом расписании на каждый день назначаются электропоезда №6095 Томск I — Тайга, отправление — в 23:28, прибытие — в 1:24 и №6096 Тайга — Томск I, отправление — в 20:56, прибытие — в 22:54.
По субботам и воскресеньям будут курсировать электропоезда:

По средам, субботам и воскресеньям, а также 1, 2, 8 и 9 мая будут курсировать электропоезда:

Всего в летний период в регионе будут курсировать 13 маршрутов пригородных поездов по двум направлениям.

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