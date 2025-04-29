С четверга пригородные поезда в Томской области переходят на летнее расписание

29 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

С четверга, 1 мая, пригородные поезда в Томской области традиционно перейдут на летний график движения в связи с ростом спроса на поездки в это время, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В новом расписании на каждый день назначаются электропоезда №6095 Томск I — Тайга, отправление — в 23:28, прибытие — в 1:24 и №6096 Тайга — Томск I, отправление — в 20:56, прибытие — в 22:54.

По субботам и воскресеньям будут курсировать электропоезда:

№6084 Тайга — Томск I, отправление — в 6:13, прибытие — в 8:14;

№6083 Томск I — Басандайка, отправление — в 9:41, прибытие — в 10:48;

№6086 Басандайка — Томск II, отправление — в 11:43, прибытие — в 13:03;

№6085 Томск II — Тайга, отправление — в 13:43, прибытие — в 16:10;

№6090 Тайга — Томск I, отправление — в 16:41, прибытие — в 18:50;

№6089 Томск I — Басандайка, отправление — в 19:12, прибытие — в 20:20;

№6092 Басандайка — Томск II, отправление — в 20:41, прибытие — в 21:58.

По средам, субботам и воскресеньям, а также 1, 2, 8 и 9 мая будут курсировать электропоезда:

№6998 Томск II — Асино, отправление — в 7:31, прибытие — в 9:56;

№6997 Асино — Томск II, отправление — в 18:11, прибытие — в 20:35.

Всего в летний период в регионе будут курсировать 13 маршрутов пригородных поездов по двум направлениям.

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