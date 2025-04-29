Участки томских дорог отремонтируют за 883 млн рублей в рамках нацпроекта

29 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске определили подрядчиков, которые займутся ремонтом крупных городских магистралей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая сумма контрактов составит более 880 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, ремонтом ул. Железнодорожной от ул. Вокзальной, 21 до ул. Транспортной, 17, ул. Новосибирской от дома 31 до дома 43б и подхода к Коммунальному мосту со стороны д. Кисловка должен заняться подрядчик ООО «ТОМСКДОРСТРОЙ». Сумма контракта составит 261 млн рублей.

На участках пр. Ленина от Фрунзе, 1 до пл. Ленина, 6 и от ул. Нижне-Луговой до ул. Профсоюзной, а также на Чекистском тракте от пер. Камского, 15 до Кузовлевского тракта, 24 комплексный ремонт планируют провести ООО «СК ЭКОДОР». Сумма контракта составила 310 млн рублей.

Организация ООО «ТСК» должна провести ремонт ул. Киевской от 58 до 94 дома, а также ул. Говорова от 1 до 38 дома. На эти цели планируется направить 312 млн рублей.

В сообщении уточняется, что профильный департамент занимается подписанием контрактов. Ремонт начнется сразу после оформления документов.

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