«Газпромнефть-Восток» поддержит грантами 12 социальных проектов в Томской и Омской областях

29 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» наградил победителей грантового конкурса, который ежегодно проходит по программе социальных инвестиций «Родные города». С 2015 года компания поддерживает лучшие социальные проекты, направленные на развитие инфраструктуры и культурно-досуговой сферы в Томской области и Тарском районе Омской области. Всего за 10 лет на территориях было реализовано более 160 проектов. Инициаторами преобразований в сферах спорта, экологии, образования, культуры, городской среды выступают местные жители, а также некоммерческие и бюджетные организации. В этом году на конкурс было подано более 80 заявок, экспертное жюри выбрало 12 наиболее интересных и эффективных.

В городе Тара Омской области на базе районной библиотеки будет создан цифровой мобильный планетарий. Это передвижная надувная конструкция в виде купола, в которой, благодаря определенному набору современных инструментов, можно изучать созвездия, смотреть фильмы об астрономии и естественных науках, слушать лекции. Мобильный досугово-образовательный центр в этом году будет работать в 7 сельских и двух городских библиотеках райцентра. В будущем инициативная группа проекта «БиблиоВселенная» продолжит свою просветительскую деятельность.

В селе Парабель одноименного района Томской области поставят интерактивный спектакль по мотивам сказки «Бременские музыканты». Его особенность — игровое взаимодействие со зрителем.

В Томске студентка государственного университета предложила проект «Живи, пчела!» по созданию клумбы с медоносными цветами на одном из общественных пространств города. Экологичное волонтерство станет отличным примером по развитию среды обитания для полезных насекомых.

— За свою десятилетнюю историю конкурс показал, что является реальным инструментом, с помощью которого развивается интеллектуальный, спортивный, культурный потенциал тех территорий, где работают наши сотрудники. Строятся детские развивающие площадки, формируются клубы выходного дня, открываются благотворительные магазины. Важной чертой всех этих инициатив является активное участие самих граждан, что позволяет учесть интересы различных социальных групп и повысить эффективность проектов, — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Сохранение местной идентичности, развитие народного творчества, открытие новых спортивных секций — такие проекты не только уникальны, но и объединяют людей самых разных возрастов: от подростков до пенсионеров. Главная их цель — сделать жизнь парабельцев лучше, безопаснее и комфортнее. Именно поэтому инициативы получают такой отклик у жителей. Например, в прошлом году у нас был реализован важный проект по обучению добровольцев поиску пропавших людей. Благодаря ему в районе появилось своё подразделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», — отметила глава Парабельского района Елена Рязанова.

Грантовый конкурс «Родные города» — ключевой инструмент поддержки инициатив местных сообществ в регионах деятельности «Газпром нефти». Сбор заявок на конкурс ежегодно проводится осенью в ЯНАО, ХМАО-Югре, Тюменской, Томской, Омской и Оренбургской областях. Конкурс помогает реализовать проекты по направлениям образование, спорт, культура, культура народов севера, экология, среда для жизни. С 2013 года на гранты «Газпром нефти» было реализовано около 1200 социальных проектов.

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