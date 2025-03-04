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Томичам расскажут, какой силой обладали женщины в фольклоре и сказках

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В субботу, 8 марта, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Многоликая героиня: от падчерицы до царицы». Её слушатели узнают о том, как изображали женщин в сказках, какие качества им приписывали и какое место они занимали в обществе.

Как сообщают организаторы, лекцию проведут экскурсоводы музея Виктория Корепанова и Анастасия Татаринова. Они расскажут о былинных героинях, о роли Бабы-Яги в обрядах инициации и о том, какие послания передавались из поколения в поколение через сказочные образы.

Спикеры раскроют основные типажи женских героинь и покажут, что былинной силой обладали далеко не только мужчины.

Мероприятие пройдет в субботу, 8 марта, в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорная, 12. Стоимость билетов 450 рублей.

Начало в 17.00.

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