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В Кузбассе сумма просроченной задолженности по зарплате выросла на 135 млн рублей

Город, Томские новости, Экономика и финансы, долги интересные новости Кемерова промышленность индустрия В Кузбассе сумма просроченной задолженности по зарплате выросла на 135 млн рублей

По данным на начало 2025 года сумма просроченной задолженности в Кузбассе увеличилась на 135,1 млн рублей. Об этом сообщают kuzbass.aif.ru со ссылкой на замгубернатора Андрея Панова.

По словам чиновника, 97% от общей суммы задолженности по зарплатам в регионе приходится на семь угольных компаний, пять из которых банкроты. Также в сферах строительства и ЖКХ кузбассовцам задолжали 12,3 млн рублей, в обрабатывающей промышленности — 4,7 млн рублей.

Чиновник уточнил, что рост просроченной задолженности связан с нарастанием объёма долгов перед работниками шахты «Инская» и ещё двух предприятий, расположенных в Белово и Киселёвске.

Уточняется, что власти выработали мероприятия по сокращению долгов и привлекли профильные структуры.

— На фоне мирового кризиса в угольной отрасли, падения цен и объемов угледобычи особенно страдают регионы, в экономике которых она играет значимую роль. Руководителям предприятий необходимо осознавать свою ответственность перед трудовыми коллективами и принимать все меры, чтобы не допустить задержек по зарплате, — заключает Андрей Панов.

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