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Систему оповещения населения проверят в Томске

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В среду, 5 марта, в Томске пройдет комплексная проверка региональной системы оповещения населения.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, она состоится с 10.20 до 10.45. В это время будут включены электросирены и громкоговорители, а затем случится перехват общероссийских теле- и радиоканалов. Кроме того, в рамках проверки будут рассылаться соответствующие смс-оповещения.

Администрация города обращается к томичам с просьбой соблюдать спокойствие во время проверки системы оповещения.

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