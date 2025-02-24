Более 40 домов остались без воды из-за аварии на сетях в Томске

24 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 24 февраля, в Томске ряд жителей остались без воды из-за проведения работ на аварийном участке водопроводной линии диаметром 400 мм в районе домов по ул. Мичурина, 63-65.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, холодное водоснабжение ограничено с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:

ул. Залоговая, 77, 86, 86б, 89, 91, 91а, 94, 95, 95/1, 96, 98, 98а, 100, 101а, 102, 112, 113, 120, 121, 121/1, 124;

ул. Мичурина, 63, 65, 79, 81, 81а, 88, 88/1, 88/2, 95;

Чулымский тракт, 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8б, 8г, 9, 11, 15, 15 стр.1, 15 стр. 3, 17.

Уточняется, что жителей, попавших в зону отключения, организован подвоз воды у дома по ул. Мичурина, 81а.

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