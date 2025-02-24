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Более 40 домов остались без воды из-за аварии на сетях в Томске

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Сегодня, 24 февраля, в Томске ряд жителей остались без воды из-за проведения работ на аварийном участке водопроводной линии диаметром 400 мм в районе домов по ул. Мичурина, 63-65.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, холодное водоснабжение ограничено с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:

Уточняется, что жителей, попавших в зону отключения, организован подвоз воды у дома по ул. Мичурина, 81а.

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