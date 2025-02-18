УЦН 2.0: «Ростелеком» фиксирует высокую интернет-активность на базовых станциях в малых сёлах Томской области

18 февраля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подсчитал трафик базовых станций, построенных по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0». В 2024 году жители малых населенных пунктов использовали 1,2 Петабайта мобильного интернета и проговорили по телефону более 240 тысяч часов.

В Томской области по проекту УЦН «Ростелеком» построил 34 базовые станции. Лидером по объему переданных и загруженных данных в прошлом году стало село Березкино Томского района — 99 Терабайт, на втором месте Сарафановка Молчановского района — 90 Терабайт и замыкает тройку Елгай Кожевниковского района — 88 Терабайт.

Самые коммуникабельные люди тоже проживают в Березкино, они проговорили по сотовому телефону 29 тысяч часов. Общительное население и в селах Четь-Конторка Тегульдетского района — 24 тысячи часов и Назино Александровского района — 18 тысяч.

— Цифровые технологии существенно меняют жизнь в малых населенных пунктах. Мы рады видеть активность со стороны жителей и высокие показатели использования услуг связи. Это подтверждает правильность выбора сёл, а также важность реализации проектов, направленных на устранение цифрового неравенства, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

— Для установки базовой станции специалисты «Ростелекома» сначала проводят обследование местности, а затем прокладывают волоконно-оптические линии связи от ближайшего узла доступа. В некоторых населенных пунктах, расположенных в труднодоступных местах, мы применяем спутниковые технологии. В регионе таких площадок восемь, — подчеркнул технический директор «Ростелекома» Леонид Шурыгин.

Проект УЦН 2.0 реализуется «Ростелекомом» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Базовые станции мобильной связи по технологии LTE (4G) строятся в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Перечень сёл формируется на основании голосования жителей региона, проводимого на портале госуслуг.

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