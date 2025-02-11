Томичи могут принести старые галоши в Музей истории Томска для новой выставки
11 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: плакат Резинотрест Москва «Галоши с маркой Треугольник», 1925
Музей истории Томска просит томичей передать для нового выставочного проекта старые галоши.
Как сообщают сотрудники музея, обувь должна быть советского производства с малиновыми байковыми стельками. Также будет преимуществом, если пара будет большого размера и изготовлена на Томском заводе резиновой обуви.
Уточняется, что галоши можно подарить музею или передать на время работы выставки.
Принести их можно по адресу: ул. Бакунина, 3 или договориться о встрече по телефону: 8 (3822) 65-72-55
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