Томичи могут принести старые галоши в Музей истории Томска для новой выставки

Музей истории Томска просит томичей передать для нового выставочного проекта старые галоши.

Как сообщают сотрудники музея, обувь должна быть советского производства с малиновыми байковыми стельками. Также будет преимуществом, если пара будет большого размера и изготовлена на Томском заводе резиновой обуви.

Уточняется, что галоши можно подарить музею или передать на время работы выставки.

Принести их можно по адресу: ул. Бакунина, 3 или договориться о встрече по телефону: 8 (3822) 65-72-55

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