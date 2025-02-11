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В Томске ищут подрядчика для ремонта Аптекарского моста

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Администрация Томска объявила аукцион на выполнение работ по ремонту Аптекарского моста через реку Ушайка. Начальная цена контракта — 34,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчику предстоит устранить дефекты бетонной поверхности главных балок и опор моста, заменить консоли пролетного строения и тротуарные блоки, сделать гидроизоляцию, выравнивающий слой, асфальтобетонное покрытие в два слоя и водоотвод с проезжей части моста. Кроме этого, необходимо будет заменить сопряжения моста, провести работы по устройству деформационных швов, барьерного и перильного ограждений, заменить опоры освещения.

«В 2024 году мэрия Томска несколько раз объявляла аукцион на поиск подрядчика для ремонта Аптекарского моста. Однако торги были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Департамент капитального строительства скорректировал сметную документацию, и в бюджете Томска в 2025 году на эти работы были заложены дополнительные средства», — говорится в сообщение.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 17 февраля.

Уточняется, что ремонт моста будет вестись с перекрытием половины проезжей части. На это время движение автомобилей будет организовано реверсивным способом с помощью светофоров.

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