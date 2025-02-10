Архив «Профессорской квартиры» пополнился письмом студента начала ХХ века

Коллекция частного музея «Профессорская квартира» пополнилась образцом эпистолярного жанра — письмом начала ХХ века. Написано оно было студентом Императорского Томского университета Николаем Велтистовым и адресовано его родителям.

Как сообщают сотрудники музея, письмо датировано осенью 1903 года. О его авторе известно, что Николай родился в 1881 году в семье священника Ярославского уезда. В Сибири он оказался в 1902 году после окончания духовной семинарии и поступления на медицинский факультет Томского университета. В период учебы молодой человек и написал своим родителям письмо о студенческих буднях в Томске.

Письмо студента Императорского Томского университета Николая Велтистова (стилистика и орфография сохранены) Дорогие родители Папа и Мама, здравствуйте! Я жив и здоров. — Писем от Вас до сих пор не получил, хотя и желательно бы было читать сведения о Вашем здоровьи, делах и обо всем прочем.

Сейчас живу на квартире, да наверно и до января так будет. В общежитии ремонт, и ранее начала октября туда не пустят, хоть в конце августа и обещали к 6 сентября всё прикончить.

На мою телеграмму здешние умные головы не обратили ни доли внимания, и меня, как не державшего «испытаний», без всякого прошения, зачислили снова на первый курс...

Лекции помаленьку начинаются. 1-го сентября был молебен перед началом занятий, хотя на той неделе (1–7 сент.) и не было ни одной лекции.

В Университете утешительная новость: ректора Судакова нынче летом отставили и от ректорства, и от профессорства*.

Погода здесь скверная: дожди, грязь.

Пока до свиданья. Сейчас пойду на лекции — сегодня их только две.

Пишите обо всём и обо всех.

Кланяйтесь родным. Будьте живы и здоровы!

Остаюсь горячо любящий Вас ваш сын Николай Велтистов. Томск, 1903 г.

10 сентября, среда.

По словам сотрудника музея «Профессорская квартира» Ивана Атапина, обнаружить послание удалось случайно на одном из интернет-аукционов в ходе очередного мониторинга. Помимо того, что оно является свидетельством прошлого, в нем упоминается о конфликте студентов с ректором Александром Судаковым, который отличался консервативными взглядами и был сторонником жестких мер по отношению к студенчеству.

Добавляется, что документ не будет включен в основную экспозицию музея, но сохранится в его коллекции. В случае необходимости исследователи смогут использовать текст письма со ссылкой на музей.

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