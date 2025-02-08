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Томичи завоевали две награды на этапе Кубка России по ледолазанию

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Томские спортсмены завоевали одну «золотую» и одну «бронзовую» медали на этапе Кубка России по ледолазанию.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, соревнования проходили в Приморской крае с 29 января по 2 февраля. В них приняли участие спортсмены из Москвы, Татарстана, Кировской, Кемеровской, Томской, Иркутской, Тюменской областей, Приморского и Хабаровского краев.

Представительница томской сборной, кандидат в мастера спорта Анна Павлюк стала третьей в дисциплине «ледолазание-скорость» в формате парной гонки.

Иван Лощенко, студент строительного факультета ТГАСУ, одержал победу в дисциплине «ледолазание-трудность». Он стал единственным спортсменом, покорившим финальную трассу целиком.

Фото: Администрация Томской области

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