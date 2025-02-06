Основателя томской ГК «Лама» Левчугова и экс-следователя Арефьева признали виновными по делу о взятке

6 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Основателя томской группы компаний «Лама» Владислава Левчугова и экс-руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева признали виновными по делу о взятке. Решение принял вчера, 5 февраля, Юргинский городской суд Кемеровской области, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

«Суд постановил признать Левчугова виновным (...) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима. (...) Суд постановил признать Арефьева виновным (...) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — сказала судья Нина Сидорина.

Также суд оштрафовал каждого на сумму в размере 420 млн рублей.

Кроме того, суд запретил Арефьеву занимать должности в правоохранительных органах на 8 лет, а также лишил его звания «полковник юстиции».

Представитель стороны защиты заявил журналистам, что они намерены обжаловать приговор.

Представитель гособвинения сообщил журналистам, что решение о том, обжаловать решение суда или нет, будет принято после получения полного текста приговора.

Как сообщалось, в начале декабря 2021 года Левчугова и Арефьева задержали по делу о даче взятки.

Арефьев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), Левчугов — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По версии следствия, Арефьев расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Желая получить взятку за прекращение дела, он нашел посредника, который сообщил об этом учредителю юрлица. Следователь в дальнейшем и сам встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и 2 декабря при передаче взятки сотрудника СКР, а также его посредника задержали.

3 декабря 2021 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Арефьева и Левчугова.

Изначально дело начали рассматривать в Советском районном суде Томска, но весной 2023 года по ходатайству сторон его перенесли в Юргинский городской суд Кемеровской области.

Группа компаний «Лама» (розничная торговая сеть) была создана в 1993 году. В настоящее время она объединяет несколько десятков разноформатных магазинов, представленных в Томске и Северске под торговыми марками «Абрикос», «Абрикос плюс», «Лама», «Смайл сити», «Мирамикс», «Мармелайт». Также с ГК «Лама» аффилирован крупнейший в Томске торгово-развлекательный центр «Изумрудный город».

Кроме того, Левчугов является совладельцем новосибирского ООО «Сибаэрокрафт», которое владеет авиационной площадкой им.Чкалова под Томском.

Арефьев известен тем, что вел уголовное дело о превышении полномочий (суд переквалифицировал его в «злоупотребление полномочиями») в отношении экс-мэра Томска Ивана Кляйна.

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