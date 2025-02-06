Томичей приглашают на бесплатный показ короткометражек с известными актерами

6 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 9 февраля, в Томске состоится бесплатный кинопоказ короткометражек с участием российских актеров «Звёзды в коротком метре».

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в рамках международного фестиваля «Дни короткометражного кино». На встрече томичей ждут пять короткометражных фильмов прошлого года продолжительностью около 20 минут.

Во время фестиваля зрители смогут принять участие в мастер-класс от томича Максима Башорина, создателя трейлеров к российским фильмам и сериалам — «Слово пацана. Кровь не асфальте», «По щучьему велению», «Эпидемия», «Повелитель ветра» и другие. Он расскажет о том, как создаются трейлеры и как они продают кино зрителю. Кроме этого, АНО «Центр развития сибирского кино» презентует томские проекты.

Мероприятие пройдет с 18.30 до 21.00 в гастрохолле «Лампочка» по адресу: пр. Кирова, 5, стр. 13. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Основная программа кинофестиваля «Звезды в коротком метре»:

«30 секунд», режиссёр И.Соснин, 19 мин, Россия, 2024

Артём и Наташа — больничные клоуны, они ведут видеоблог про свой опыт волонтёрства. В больнице продолжительное время лежит девочка Варя. Герои переживают за неё и всячески пытаются ей помочь, но у них ничего не выходит. Однажды Артём узнает, что мама девочки перестала навещать её и понимает, что победить болезнь может помочь только мама.

«Внимание!», режиссёр С.Шомин, 24 мин, Россия, 2024

Веня — актер подмосковного театра. Его лучшие роли уже позади, новых не предвидится, коллеги-актеры перестали с ним здороваться, а с женой Юлей открыто флиртует молодой коллега. Директор театра поручает Юле и Вене поставить спектакль к Новому году. Теперь супругам предстоит вместе поставить спектакль и проверить на прочность свои отношения.

«Зуб даю», режиссёр С.Анненков, 16 мин, Россия, 2024

У сына Маши выпадает зуб. Маша идёт закладывать кольцо, чтобы получить наличку и положить сыну под подушку тысячу рублей. Узнав для чего Маше нужны деньги, оценщик ломбарда готов дать заветную тысячу за молочный зуб…

«Незабудки», режиссёр П.Гришина, 20 мин, Россия, 2024

Екатерина и Юрий прожили в счастливом браке много лет. Все изменила болезнь Альцгеймера, из-за которой Юрий перестал узнавать жену и запутался в своих воспоминаниях. Екатерина тяготится мужем и принимает решение отправить его в дом престарелых. Внезапный проблеск внимания и нежности со стороны Юрия дают Екатерине надежду на то, что их любовь все еще жива.

«Разъезд», режиссёр М.Меленевская, 22 мин, Россия, 2024

Интеллигентная женщина, продавец в букинистическом магазине, неконфликтная и удобная. Кажется, она давно забыла о себе и будет бесконечно терпеть, прощать и подстраиваться. На узкой дороге ее машина не может разъехаться с машиной мужчины. Уступит ли она ему дорогу или наконец отстоит свои права?

Подробнее о фильмах можно прочитать по ссылке.

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