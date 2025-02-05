В Томске пойдут под снос почти три десятка аварийных домов

5 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В 2025 году мэрия Томска намерена снести 25 расселенных домов на территории четырех районов муниципалитета. Об этом сообщил сегодня, 5 февраля, глава города Дмитрий Махиня.

В рамках выездного совещания вместе с коллегами и журналистами он побывал в двух крупных томских районах и осмотрел планируемые под снос здания. Одно из таких расположено на ул. Студенческой, 53.

Аварийный дом под снос на ул. Студенческая, 53. Фото: Савелий Петрушев

Как отмечает глава Кировского района Галина Ахметшина, дом был полностью расселен в декабре 2024 года. Кроме него, в этой части города планируют снести еще восемь аварийных зданий после их полного расселения. В том числе, соседние бараки на Студенческой, 51, 59 и на ул. Пирогова, 14/2.

Дом на Студенческой, 51 также планируют снести после его полного расселения. Фото: Савелий Петрушев

«Денежных средств выделили достаточно, но эта сумма была по укрупненным расчетам. Сейчас по проектно-сметной документации получается, что на выделенную сумму можно снести шесть домов. Но мы уверены, что будет экономия, за счёт этого мы достигнем нужной цифры», — сообщила Галина Ахметшина.

Галина Ахметшина, глава Кировского района г. Томска Фото: Савелий Петрушев

В ходе обсуждения начальник департамента жилищной политики администрации Томска Александр Михайлов подчеркнул, что ситуация с расселением в ветхие домах осложняется из-за мошеннических схем. По его словам, фиксируется много случаев, когда через суд жильцы получают компенсацию на покупку нового жилья, но, по факту, не освобождают здание.

Александр Михайлов, начальник департамента жилищной политики администрации г. Томска Фото: Савелий Петрушев

«По сути жильцы действуют мошенническими методами. С этим, я думаю, надо работать — будем обращаться в прокуратуру и правоохранительные органы. Получили средства — покупайте, съезжайте, освобождайте — всё честно», — прокомментировать ситуацию Дмитрий Махиня.

Он добавил, что сумма компенсации на покупку нового жилья составляет 5,6 млн рублей.

Дмитрий Махиня, мэр г. Томска Фото: Савелий Петрушев

Подобная ситуация складывается в одном из аварийных домов в Советском районе — на ул. Некрасова, 1в. По словам и. о. главы района Дмитрия Лобыни, из восьми квартир семь жильцов уже получили выплаты (одна квартира была муниципальная), но один из тех, кто получил компенсацию, до сих пор не съехал. Лобыня добавил, что по этой причине дом пока не могут отключить от коммуникаций.

Аварийный дом на Некрасова, 1в Фото: Савелий Петрушев

«Во-первых, тяжело содержать такой [аварийный] дом, где живут в одной квартире. [Во-вторых], коммуникации в иных квартирах изнашиваются, происходят прорывы, подключаться приходится всем ресурсникам, районным администрациям. Это неправильная ситуация. Поэтому там, где прошли полностью все выплаты, дома должны быть расселены и снесены, а территория освобождена», — сообщил мэр Томска.

Дмитрий Лобыня, и. о. главы Советского района г. Томска Фото: Савелий Петрушев

Также Дмитрий Лобыня отметил, что дом на Некрасова, 1в был признан аварийным еще в 2014 году. Крайний срок его сноса — апрель 2025 года. Кроме него, в Советском районе планируют снести еще пять аварийных зданий, стоимость работ оценивается в 6,2 млн рублей.

После сноса аварийного дома на Некрасова, 1в здесь планируется благоустройство территории. Фото: Савелий Петрушев

Текст: Алена Попова

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