Ремонт Северного моста идет с отставанием, прокуратура выписала представление

При капитальном ремонте Северного моста через Томь зафиксировано отставание от установленных графиком промежуточных сроков выполнения работ. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

После очередной проверки сотрудники надзорного органа внесли представление руководителю подрядной организации — ООО «ТНК». Подрядчика предупредили о недопустимости срыва сроков и возможных негативных последствиях. Прокуратура Томского района Томской области потребовала ускорить ремонт Северного моста.

«В соответствии с поручением главы регионального надзорного ведомства Сергея Ломакина реализация на территории Томской области национальных проектов находится у прокуроров на особом контроле», — говорится в сообщении.

Напомним, капитальный ремонт Северного моста через реку Томь выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ превышает 792 млн рублей, срок их завершения — до конца ноября 2025 года.

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