Томичей приглашают поучаствовать в архитектурном фестивале «Архбухта»

Томичей приглашают принять участие во Всероссийском архитектурном фестивале «Архбухта» по созданию малых архитектурных форм и арт-объектов.

В этом году «Архбухта» пройдёт на берегу Байкала в 19-й раз. Тема предъюбилейного фестиваля — «24 часа». Она отсылает к самому первому фестивалю, который длился один день.

«Возвращение к истокам — это не просто ностальгия по прошлому, а необходимость осознать свои корни, углубиться в традиции, которые сформировали нас, сообщество, фестиваль. Позвольте себе выйти за рамки привычного. Важные решения, принятые за один день, могут кардинально изменить ход мыслей, ваш творческий поток и результат, — говорится на сайте фестиваля.

Заявки для участия принимаются до 12 февраля 2025 года. В электронной форме необходимо отразить идею проекта объемного визуального объекта и прикрепить эскиз. Оценивать работы будут по следующим критериям: соответствие теме; оригинальность идеи; целостность творческого замысла, эстетическая ценность; качество исполнения арт-объекта и его презентация. Конструкции должны быть легкие и быстровозводимые, они будут размещаться на льду Байкала.

Участниками могут быть как архитекторы и дизайнеры, так и представители любых других смежных творческих и технических профессий старше 18 лет. Фестиваль предполагает групповое участие до восьми человек на каждую команду.

Отбор и оглашение списков участников состоится 14 февраля. После этого необходимо отплатить до 18 февраля организационный взнос и трансфер до места. Фестиваль стартует в посёлке Листвянка 28 февраля и продлится до 2 марта.

Электронную форму заявки, манифест фестиваля и другие подробности можно найти на официальном сайте «Архбухты», в телеграм-канале и на странице во ВКонтакте.

Фестиваль «Архбухта» проводится командой «Клуба Молодых Архитекторов» при поддержке администрации г. Иркутска, Иркутской организации Союза архитекторов России и Фестиваля ледового искусства «Живи на Байкале».

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