В Томской области почти сто пар узаконят свои отношения в «красивые» даты

3 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

В этом году ЗАГСы Томской области зарегистрируют отношения 94 пар в «красивые» даты февраля. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, жители региона подали 57 заявлений на регистрацию брака в День всех влюблённых, ещё 37 заявлений — в зеркальную дату 25.02.25. Более половины из этих пар узаконят свои отношения в Томске, остальные планируют свадьбу в других городах и районах области.

Отмечается, что первые заявления на эти даты начали поступать еще в июне 2024 года.

Напомним, в минувшем году в этот же период было зарегистрировано 57 браков. Из них в День всех влюбленных — 22 брака, еще 35 — в дату 24.02.2024.

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