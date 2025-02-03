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На вокзале «Томск-1» запустили аудиогид об архитектуре здания

Архитектура и дизайн, Город, Жизненное пространство, Томские новости, томск-1 вокзал экскурсии аудиогид места привокзальная площадь поезда ржд интересное На вокзале «Томск-1» запустили аудиогид об архитектуре здания

На вокзале «Томск-1» стала доступна аудиоэкскурсия по вокзальному комплексу, рассказывающая об архитектуре здания, его интерьерах и ключевых исторических событиях региона.

Онлайн-маршрут стартует с Привокзальной площади и длится около 20 минут. За это время слушатели узнают интересные факты о строительстве и реконструкции здания, а также о том, почему Томск остался в стороне от главного маршрута Транссибирской магистрали и как это сказалось на развитие города.

Аудиоэкскурсия включает посещение неочевидных локаций вокзального комплекса. Например, внутри здания участники увидят зимний сад и витражи, а снаружи познакомятся с архитектурными деталями фасадов.

Послушать экскурсию в аудиоформате можно в свободное время, достаточно перейти на единый портал экскурсионного проекта tours.dzvr.ru и выбрать нужный город. Стоимость услуги — 400 рублей. Перемещение по вокзальному комплексу осуществляется с помощью интерактивной карты.

Напомним, что подобная аудиоэкскурсия есть и по вокзалу «Новосибирск-Главный». Оба маршрута созданы в рамках всероссийского экскурсионного проекта РЖД «Вокзалы России». Над его сценариями работали историки, сценаристы и режиссеры, записывался аудиогид голосами актеров.

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