С начала января в Томске снизились цены на «квадрат» в новостройках

3 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томск стал лидером по снижению цен на «квадрат» в томских новостройках среди 70 российских городов. Так, по итогам января стоимость квадратного метра в городе сократилась до 148,3 тыс. рублей.

Исследование цен на первичном рынке жилья проводил федеральный портал «Мир квартир». Согласно их результатам, за январь средняя цена квадратного метра выросла в 54 городах. В 13 показатель снизился, еще в трех сохранился на уровне декабря.

Томск занял 23-ю строчку общего списка по размеру средней цены на «квадрат» в первичном фонде — за месяц она снизилась на 1,4%. Также в тройку лидеров по снижению попали Омск, Набережные Челны и Махачкала (все по -1,1%), а также Калининград (-0,9%).

Наибольшие темпы прироста отмечены в Перми (+3,6%), Челябинске (+3,5%) и Воронеже (+2,5%). В Кемерове показатель прибавил 0,6% (до 135,7 тыс. рублей), в Красноярске остался на прежнем уровне (142,2 тыс. рублей), в Новосибирске отмечен прирост на 0,7% (до 160 тыс. рублей).

— Квадратный метр новостроек подорожал слабее, чем в ноябре (+2%) и декабре (+2,3%) прошлого года, а число «подешевевших» городов выросло по сравнению и с ноябрем (9 городов), и с декабрем (10 городов). Таким образом, пока что прогнозы тех, кто прочил рынку обрушение цен из-за нехватки спроса, не сбылись, но динамика роста вялая, да и количество городов, где новостройки продолжают дорожать, сокращается. Мы ожидаем дальнейшего слабого, на уровне инфляции, роста цен в среднем по стране — продолжения повышения цен там, где имеется дефицит нового жилья, но снижения в тех городах, где рынок новостроек насыщен предложением. В целом застройщики уже снижают активность — предложение на первичном рынке РФ сократилось в январе на 6%, — рассказал директор портала Павел Луценко.

Лидерами по средней стоимости за квадратный метр на первичном рынке стали Сочи (398,6 тыс. рублей), Москва (395,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (262, 4 тыс. рублей). Замыкают список — Магнитогорск, Махачкала и Грозный. Средняя цена на «квадрат» в этих города не превышает 80 тыс. рублей.

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