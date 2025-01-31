Томичей приглашают послушать песни о любви на французском языке

31 января 2025 / Томский Обзор / Фото: музей «Профессорская квартира»

В частном музее «Профессорская квартира» в честь Дня всех влюбленных пройдет музыкальный вечер «Из Томска в Париж — на крыльях музыки». Томичи смогут услышать песни о любви на французском языке эстрадной классики XX века.

В гостиной музея прозвучат композиции Люсьен Буайе, Шарля Трене, Люсьен Делиль, Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Мирей Матье, а также мелодии из репертуара известного французского оркестра Поля Мориа.

Исполнят трогательные и лиричные композиции будут томские музыканты Александр Варлаков (ручная гармоника) и Юлия Шинкевич (вокал).

Концерт пройдет в субботу, 15 февраля, в 18:00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Стоимость билетов — 1 200 рублей.

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