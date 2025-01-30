В Томске до вечера субботы перекроют участок ул. Дзержинского

30 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

Движение по ул. Дзержинского на участке от ул. Герцена до пер. Нечевского в Томске будет перекрыто до 20.00 субботы, 1 февраля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в это время специалисты АО «Томск РТС» будут вести работы на тепломагистрали №1 у дома по ул. Дзержинского, 12.

Во время действия ограничения движение на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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