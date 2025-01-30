Томские ученые нашли в шиповнике новые соединения, которые могут бороться с раком

Томский Обзор / Фото: 30 января 2025 // Фото: tsu.ru

Ученые Томского государственного университета вместе с коллегами обнаружили 48 новых соединений в шиповнике, которые не находили при экстракции ягод раньше.

Как уточняют в пресс-службе вуза, для получения экстракта научная группа, в которую вошли ПИШ «Агробиотек» ТГУ, ВИР им. Вавилова, ДВФУ и СФНЦА РАН, использовала самый экологичный растворитель — CO2 под давлением. В отличие от органических растворителей (метанол, этанол, ацетон и n-гексан) углекислый газ легко удаляется из полученного продукта. Он нетоксичный, невоспламеняющийся, относится к возобновляемым ресурсам.

— Наша научная группа уже не раз успешно использовала сверхкритическую CO2-экстракцию для исследований смородины, багульника, боярышника и сделала это вновь на ягодах шиповника, — рассказал соавтор статьи, Кирилл Голохваст, доктор биологических наук, и.о. директора ПИШ «Агробиотек».

Исследовались три вида ягод, собранных на Камчатке в 2023–2024 годах: шиповник иглистый, шиповник тупоушковый и шиповник морщинистый. Для каждого из них подбирались самые продуктивные условия температуры (50-70 С) и давления (200 — 250 атмосфер). Ученым удалось идентифицировать 283 химических соединения, 48 из которых были найдены в шиповнике впервые.

Так в ягодах обнаружили яцеозидин, который может разрушать раковые клетки при мультиформной глиобластоме — наиболее частой и агрессивной форме опухоли мозга. Также в шиповнике нашли цирсилиол: он противодействует развитию рака кожи, толстой кишки и остеосаркомы.

— Результаты нашей работы можно будет использовать для эффективного получения биологически активных веществ, глубинного изучения свойств шиповника и получения новых лекарств, — пояснил Кирилл Голохваст.

Исследование показало, что в порции ягод содержится около 6,5% полезных веществ, которые можно извлечь. В шиповнике иглистом 84 уникальных соединения, которые не удалось обнаружить в других ягодах. Состав трех одинаковых по роду растений совпали друг с другом только на 22%.

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