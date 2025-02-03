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«Ростелеком» в 2024 году построил оптику в 19 селах Томской области

Город, Ростелеком, Томские новости, интернет оптоволоконо интересные новости Томска устранение цифрового неравенства «Ростелеком» в 2024 году построил оптику в 19 селах Томской области

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«Ростелеком» в прошлом году построил 210 километров волоконно-оптических линий связи в 19 селах Томской области. Доступ к скоростному интернету, онлайн-кинотеатру Wink и другим цифровым сервисам получили еще десять тысяч домохозяйств.

В 15 населенных пунктах оптика появилась впервые, а в остальных четырех оператор провел расширение сети абонентского доступа. Строительство велось по технологии PON, когда кабель заходит непосредственно в дом пользователя. Скорость интернет-соединения в регионе достигает 500 Мбит/с.

«Ростелеком» предлагает клиентам двухдиапазонные Wi-Fi-роутеры, работающие на частотах 2,4 и 5 ГГц. Такое оборудование обеспечивает стабильное подключение для множества устройств одновременно. Абонент может управлять услугами самостоятельно в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Ростелеком».

«Наша задача — сделать современные цифровые услуги доступными для каждого жителя Томской области. В прошлом году мы занимались развитием собственной инфраструктуры для физических лиц как в сельской местности, так и в областном центре. Только в новостройках Томска к современным сетям связи было подключено около 4 000 домохозяйств», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Дополнительную информацию о тарифных планах, которые действуют на территории региона, и услугах можно получить по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте филиала.

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